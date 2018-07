​Gioia ed emozioni sono stati i sentimenti che hanno caratterizzato la cerimonia del “Passaggio della Campana” del Lions Club Taurianova Vallis Salinarum tra il Presidente uscente dr. Antonino Bartuccio e il suo successore dr. Filippo Zerbi, che si è svolta nella suggestiva cornice dell’elegante giardino di Villa Zerbi a Taurianova, dimora storica dell’omonima famiglia, oggi aperta ad ospitare eventi e cerimonie.

​Gli autorevoli ospiti, intervenuti numerosi, malgrado il tempo inclemente, sono stati accolti in un clima di festosa e calda cordialità e, dopo il rituale ascolto degli Inni, il Presidente uscente ha dato inizio alla Cerimonia salutando i presenti con parole di stima ed amicizia, poi, come vuole la consuetudine, ha ricordato l’attività svolta e gli avvenimenti più significativi che hanno contraddistinto l’annata lionistica e infine ha ringraziato i soci per il prezioso supporto ricevuto durante il suo mandato come Presidente del Club. Scroscianti e lunghi applausi di saluto al Presidente uscente e al nuovo Presidente dr. Filippo Zerbi, hanno accompagnato il rito della consegna della Campana e del Martello, simboli della suprema carica del Club. Carico di felice emozione, il saluto del nuovo Presidente che, nel prendere la parola, si è detto onorato di essere stato scelto per ricoprire l’importante e prestigioso ruolo. La location della cerimonia ha reso il momento maggiormente intriso di coinvolgimento emotivo per il neo Presidente poiché, come lui stesso ha sottolineato, quella casa lo ha visto nascere e crescere.

​Passaggio di consegne anche tra i Cerimonieri, il dott. Francesco Romeo e il giovane socio Avv.Andrea Burzese suo successore.

​Il dr Zerbi ha voluto poi presentare il suo nuovo staff: il dr. Armando Alessi, Vicepresidente; la prof. Aurora Placanica, Segretaria; la dr. Stefania De Leo, Tesoriere; il dr Pasquale Frisina Censore,il dr.Giuseppe Meduri Presidente Comitato soci.

​Hanno preso la parola poi il dr.Domenico Laruffa e l’Avv. Armando Veneto che hanno avuto cordiali espressioni di auguri per il nuovo Presidente e per la sua squadra e di compiacimento per quanto fatto finora dal Club

​La consueta conviviale, allietata da buona musica, ha fatto continuare la serata piacevolmente in un clima di grande amicizia e affettuosa armonia.