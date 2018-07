Ancora due morti sul lavoro, questa volta in Svizzera, a Camorino, in Canton Ticino. Oggi poco prima delle 13.30 presso il cantiere sull’A2, vi è stato un grave infortunio sul lavoro durante la posa di alcuni ripari fonici. A comunicarlo la Polizia Cantonale. Due operai stavano fissando un cassero in legno, largo 10 metri e alto 2.5 metri, e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, la struttura è caduta colpendo i due operai, un 36enne cittadino italiano, soggiornante in Riviera, e un 25enne cittadino italiano, soggiornante nel Bellinzonese. Nonostante i tentativi di rianimazione, sono deceduti a causa delle gravi ferite riportate. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona e della Rega. Per prestare sostegno psicologico è stato richiesto l’intervento del Care Team Ticino. Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]” rileva che due altri nostri connazionali, costretti ad emigrare per trovare fortuna ed invece hanno trovato la propria fine.