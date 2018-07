Ancora una volta i Consiglieri di maggioranza e la Giunta comunale – guidati dal Sindaco Scionti – hanno dato riprova di arroganza nel reiterare un modus operandi antitetico ai più elementari principi di democrazia partecipata, mortificando gli slanci collaborativi dei consiglieri di opposizione, nella fattispecie del capogruppo di Innamorati di Taurianova, Raffaele Scarfò, che nel consiglio comunale di marzo aveva presentato una mozione proponente un piano articolato per la riqualificazione e la rivitalizzazione commerciale del centro cittadino.

Il progetto presentato dal Consigliere prevedeva anche delle politiche fiscali protese a favorire iniziative come “Zero tasse al Commercio”, niente Tosap, niente Imu, per un periodo non inferiore ai tre anni, tutto ciò rivolto non solo per le tutte attività commerciali già presenti ma anche per quelle future. Azioni innovative anche per il Welfare urbano. In quel Consiglio comunale, la mozione del capogruppo di Innamorati di Taurianova, su pressante richiesta degli Assessori Raffaele Loprete e Girolama Raso, e dei Consiglieri di maggioranza – i quali asserivano che un piano simile era già in cantiere – veniva ritirata con l’impegno, da parte del Governo cittadino, di integrare al progetto in fase di studio la proposta del Consigliere Scarfò.

Così non è stato: l’abituale condotta antidemocratica e l’inadeguatezza amministrativa di chi predica bene ma razzola male ha preso il sopravvento, e nel Consiglio comunale del 22 giugno scorso – contrariamente agli impegni assunti, che hanno indotto il Consigliere Scarfò a ritirare la mozione – gli assessori Raffaele Loprete e Girolama Raso – ignorando la disponibilità collaborativa del gruppo consiliare di “Innamorati di Taurianova” – hanno presentato solo ed esclusivamente un modifica al regolamento comunale per la gestione dei dehors (spazio all’aperto fornito di tavolini, ndr) e dei locali con esercizio di somministrazione alimenti e bevande, prevedendo, soltanto per le tipologie merceologiche predette, una sostanziale riduzione dei costi inerenti il servizio idrico e l’occupazione del suolo pubblico.

Un comportamento intollerabile e discriminatorio dell’amministrazione del Sindaco Scionti che, alzando un muro difronte alla mano tesa delle opposizioni in seno al civico consesso, ha preferito agire di testa propria, predisponendo un piano selettivo, contrastante con gli interessi generali dei negozianti e con la mozione avanzata del Capogruppo consiliare di “Innamorati di Taurianova” che, di converso, prendeva in considerazione tutti gli esercizi commerciali del centro storico, nessuno escluso.

Gli appelli veementi dei sottoscritti consiglieri, Raffaele Scarfò e Maria Teresa Perri, per una rimodulazione dell’atto deliberativo che prendesse in considerazione tutti gli operatori economici, sono stati rispediti al mittente, senza una motivazione convincente, da un’Amministrazione insensibile e arrogante che, evidentemente, detesta il confronto e la collaborazione, e che predilige scelte unilaterali e totalitarie a quelle condivise.

Davanti all’ennesima prepotenza del Governo cittadino, noi sottoscritti Consiglieri, Raffaele Scarfò e Maria Teresa Perri, siamo stati costretti a non votare la delibera “manifestamente discriminatoria” proposta dalla Giunta comunale, in virtù della nostra visione politica orientata a salvaguardare il bene supremo della collettività, per la crescita sociale ed economica dell’intera comunità.

I Consiglieri Comunali Gruppo “Innamorati di Taurianova”

Raffaelle Scarfò

Perri Maria Teresa