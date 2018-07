Si è tenuta ieri nei locali del Centro Sociale di Cariati la riunione

per la programmazione dell’Estate cariatese. L’amministrazione ha

incontrato commercianti, operatori turistici, associazioni e cittadini

per stilare insieme il calendario degli eventi.

«Un incontro fruttuoso e molto partecipato – ha detto con

soddisfazione la sindaca Filomena Greco – . Progettare un’estate che

sia in grado di attrarre e accogliere i turisti, di intrattenere e

divertire anche i cariatesi e contemporaneamente di dare lustro al

nostro paese è di certo nell’interesse di tutti. Ieri abbiamo avuto

un’ulteriore conferma della disponibilità di tutti a darsi da fare e

a collaborare perché tutto si faccia per il meglio».

GLI EVENTI. Il calendario è ancora in fase di definizione e chi non

ha avuto modo di partecipare può sempre proporre nuovi appuntamenti.

Ma già diverse iniziative sono state confermate o riconfermate nelle

nuove edizioni, come ad esempio #ScopriCariati. Sono previsti concerti,

sagre, sfilate, eventi sportivi, come una delle tappe del Campionato

italiano Offshore, ed eventi dedicati alle auto e ai veicoli d’epoca.

Ancora, si ballerà e si celebreranno i calabresi emigranti. Non

mancheranno spazi dedicati all’arte e alla cultura, e ovviamente ai

sapori enogastronomici del territorio.

«Ringrazio fin da ora tutti quelli che si daranno da fare per la

buona riuscita dei singoli eventi e di tutta l’Estate cariatese – ha

detto infine la prima cittadina – . Dispiace molto che le casse

comunali non ci consentano di offrire l’intrattenimento e tutti gli

eventi che vorremmo. Ma siamo contenti che questo non ha scoraggiato i

nostri concittadini. Cariati è un paese straordinario, pieno di

persone intraprendenti e che sanno rimboccarsi le maniche. Ieri durante

la riunione ci siamo confrontati, ognuno ha detto la propria e insieme

sono anche venute fuori idee interessanti per il futuro turistico di

Cariati. La partecipazione è una cosa bellissima, dal valore

inestimabile. E sarà uno degli aspetti più importanti per il rilancio

del nostro paese e del territorio più in generale».