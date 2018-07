Il Comune di Sassari in collaborazione con la Libreria Internazionale Koinè, presentano Santo Gioffrè con il suo ultimo libro “L’opera degli Ulivi” Castelvecchi editore. Dialogano con l’autore il prof. Aldo Maria Morace; Direttore di Dipartimento ( Scienze Umanistiche e Sociali Università di Sassari)e il Sindaco di Sassari, Nicola Sanna. L’appuntamento è per il 5 Luglio alle ore 18, nella Biblioteca Comunale, in piazza Tola.

Il libro

L’opera degli ulivi è il nuovo romanzo storico-sociale di Santo Gioffrè. La narrazione parte dalle scene dei fermenti politici studenteschi che animavano le università negli anni Settanta. Manifestazioni, proteste, perquisizioni, detenzioni di armi, arresti. L’opera degli Ulivi è anche amicizia, complicità, amore. il protagonista, Enzo Capoferro, è un giovane studente di Medicina, militante politico di sinistra, nell’Università di Messina. Giulia si innamora di lui e lo sostiene nelle sue lotte, gli è compagna silenziosa e attenta. Non cerca di deviare il corso degli accadimenti nemmeno quando si accorge che Enzo è compromesso da una condanna ben lontana dalle ritorsioni per le lotte studentesche. La mala vivenza di Enzo è frutto di quella compromissione ancestrale, avuta per diritto di nascita, o obbligo di discendenza. È dunque in seno alla sua famiglia, e nel cuore del suo paese d’origine, che si scatenano le dure dinamiche sociali che trovano sfogo nella cruenta legge della vendetta e della faida. L’opera degli ulivi è sinfonia della vita e della morte, è metafora di un bivio, uno dei tanti davanti ai quali tutti gli uomini presto o tardi si ritrovano. Continuare o cambiare?

L’autore

Santo Gioffrè è autore di numerosi studi sulla storia, la cultura e le tradizioni popolari calabresi. Tra le sue pubblicazioni: gli Spinelli e le Nobili Famiglie di Seminara( 1998) e Artemisia Sanchez(1999), dalla quale la Rai Uno(2008)ha tratto una fiction televisiva che ha avuto un grandissimo successo di audiance, e ancora Leonzio Pilato (2010), La Terra Rossa (2010) e il gran Capitán e il Mistero della Madonna nera (2014).