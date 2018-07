E’ in pieno svolgimento la prima tappa del ciclo di incontri d’affari con importatori esteri del settore agroalimentare, organizzato dalla Camera di commercio di Reggio Calabria per le imprese reggine che hanno aderito alla manifestazione di interesse per l’anno 2018.

Una sessione di due giornate, 2 e 3 luglio 2018, dedicata esclusivamente al vino e con la partecipazione di 2 buyers provenienti dalla Svizzera.

Nel corso della prima giornata, ciascuna delle 17 imprese aderenti alla prima tappa ha avuto l’opportunità di incontrare individualmente i buyers, presentare i propri prodotti e organizzarne la degustazione.

La seconda giornata prevede, invece, la conoscenza e l’esperienza diretta dei luoghi e dei processi di produzione con la visita dei buyers presso le singole aziende.

“I riscontri positivi emersi dal programma di incoming realizzato nel 2017 ci hanno incoraggiato a proseguire su questa strada e ad intensificare i nostri sforzi per sostenere le imprese agroalimentari reggine nel processo di internazionalizzazione dei loro prodotti” – ha affermato all’apertura dei lavori della sessione di incontri d’affari, il Presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana. “Siamo sicuri che iniziative come quella in corso – ha poi aggiunto il Presidente Tramontana – sono importanti non solo perché favoriscono l’avvio di rapporti d’affari tramite la reciproca conoscenza tra imprese ed importatori ma soprattutto perché stimolano negli imprenditori quel cambio di mentalità richiesto per approcciarsi ad un mercato fortemente competitivo come quello internazionale”.

I prossimi appuntamenti nell’ambito del programma d’incontri “Obiettivo Internazionalizzazione 2018”, cui hanno aderito circa 60 imprese agroalimentari del territorio, prevedono incontri d’affari con importatori provenienti da Gran Bretagna, BENELUX (Belgio, Lussemburgo, Olanda), Scandinavia, Canada, USA, Australia.