La Conad Lamezia è ufficialmente in Serie A2. Presso la sede della Lega a Bologna, i due presidenti giallorossi Tommaso Perri e Salvatore Rettura hanno presentato tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione al campionato di competenza e partecipato alla prima riunione di Lega che ha definito gli organici e il regolamento del prossimo torneo che porterà alla nascita, nella stagione 2019/2020, della nuova Serie A3.

La Conad Lamezia è stata inserita in un girone composto da 13 squadre che comprende anche: Santa Croce, Brescia, Spoleto, Alessano, Mondovì, Potenza Picena, Reggio Emilia, Lagonegro, Leverano, Roma, Massa e Macerata. L’altro girone è invece composto da 14 squadre. Il tutto al netto dell’accettazione delle domande di iscrizione di ogni singolo club. La formula del campionato non prevede alcuna retrocessione in serie B. Nella prima fase del torneo, a gironi, con partite di andata e ritorno, si delineerà una classifica che determinerà i successivi play-off.

Le prime 4 compagini di ogni girone parteciperanno ai play-off promozione in Superlega. Una sola squadra otterrà il pass per la massima serie, mentre le altre 7 saranno ammesse alla Serie A2 2019/2020. Le seconde 8 di ciascuno girone (dal 5° al 12° posto) affronteranno invece dei play-off che mettono in palio solo 2 posti in Serie A2, le restanti squadre saranno ammesse di diritto alla nuova Serie A3. A completare l’organico a 12 della serie A2 saranno due club retrocessi dalla Superlega e il Club Italia, che a prescindere dal piazzamento in classifica, farà parte della seconda serie nazionale. Le squadre classificate al 13° e 14° posto faranno parte dell’organico della nuova serie A3.