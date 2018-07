Una ricerca dell’Istituto di lavoro e salute di Toronto è riuscita a

dimostrare che le donne che lavorano 45 ore o più a settimana

mostrano un maggior rischio di diabete. Al contrario tale pericolo non

sussisterebbe per coloro che hanno lavorato da 30 a 40 ore a

settimana, portando gli autori a suggerire che limitare le ore di

lavoro a questa quantità potrebbe aiutare a ridurre il rischio di

malattia. Ricerche precedenti hanno indicato un’associazione tra

lunghe ore di lavoro e aumento del rischio di diabete. Tuttavia, la

maggior parte di questa ricerca si è concentrata sugli uomini.

Nell’attuale studio, i dati dell’indagine sanitaria nazionale sono

stati utilizzati per monitorare la salute di 7.065 uomini e donne (di

età compresa tra 35 e 74 anni) nel corso di 12 anni (tra il 2003 e il

2015). L’equipe ha diviso i partecipanti in coloro che hanno lavorato

da 15 a 34 ore; Da 35 a 40 ore; Da 41 a 44 ore e 45 ore o più. Si

sono adattati a molteplici fattori, tra cui età, sesso, stile di

vita, peso, etnia, condizioni di salute a lungo termine e fattori di

lavoro come se il lavoro fosse sedentario o attivo. Come riportato

nella rivista BMJ Diabetes Research and Care, il team ha rilevato che

tra le donne, coloro che hanno lavorato 45 ore o più avevano un

rischio significativamente maggiore di sviluppare diabete rispetto a

quelli che lavoravano da 35 a 40 ore. Nessuna associazione simile è

stata osservata tra gli uomini; infatti, il tasso di diabete tendeva a

diminuire, più lunghe erano le ore lavorate da uomini a settimana. I

ricercatori dicono che non c’è una chiara spiegazione per la

differenza nel rischio di diabete tra uomini e donne, ma suggeriscono

che le donne lavorano efficacemente anche più a lungo, una volta

prese in considerazione le faccende domestiche e l’assistenza

all’infanzia. Inoltre, orari di lavoro più lunghi possono innescare

una risposta cronica allo stress che aumenta il rischio di anomalie

ormonali e di insulino-resistenza. Considerando il rapido e

sostanziale aumento della prevalenza del diabete in Canada e nel

mondo, l’identificazione di fattori di rischio modificabili come le

lunghe ore di lavoro è di fondamentale importanza per migliorare la

prevenzione e orientare la definizione delle politiche, in quanto

potrebbe prevenire numerosi casi di diabete e malattie croniche legate

al diabete.” Insomma, un’altra prova che la diminuzione delle ore

lavorative ad un massimo di 40 ore settimanali, per Giovanni D’Agata,

presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]” costituisce un buon viatico

non solo per migliorare le performance dei lavoratori e quindi delle

aziende ma anche per diminuire i costi sociali connessi alla

diffusione di piaghe come quella del diabete che affligge milioni di

persone nel mondo.