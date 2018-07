Da circa un mese, un gruppo di ragazzi, ha preso in gestione il Parco delle rimembranze

gratuitamente. Infatti a nostro carico è la pulizia del verde, del parco e la manutenzione all’interno

dello stesso. Ma pochi giorni fa, precisamente la notte tra mercoledì e giovedì scorso , siamo

stati derubati ed abbiamo proceduto alla denuncia. Derubati di alcuni divanetti in legno costruiti da noi, per far riposare gli anziani ed i bambini, dal caldo estivo.

Ci chiediamo, cosa spinge a rubare a dei poveri ragazzi che gestiscono un intero

parco GRATUITAMENTE? Difronte l’inciviltà di alcuni nostri concittadini, non pieghiamo la testa ed

andiamo avanti, convinti che un’altra città è realmente possibile. Perlomeno si spera.

Il direttivo dell’Associazione Valentia