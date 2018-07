Come già anticipato ieri sera sulla mia pagina Facebook ufficiale comunico ufficialmente che il progetto di costruzione di un hotspot per l’accoglienza dei migranti è stato ritirato. Grazie al lavoro prodotto in questi giorni abbiamo centrato l’obiettivo. La struttura portuale coriglianese andrà sì potenziato ma per altri fini. Da sempre lo immaginiamo come “porto sicuro” a servizio della bella e antica flotta peschereccia di Schiavonea e scalo turistico dove far attraccare le ammiraglie delle flotte da crociera, essendo uno dei pochi scali in cui sono possibile le manovre delle navi di grande portata e dimensione. Un risultato che ripaga il gruppo del Movimento 5 Stelle di Corigliano di una perseveranza e un impegno che va avanti incessantemente da oltre due anni.

Silvana Abate (M5S Senato)