REGGIO CALABRIA – E’ stata avviata questa mattina la demolizione di uno degli storici manufatti abusivi ubicati sul Lungomare di Gallico. Un intervento molto atteso dalla comunità dei cittadini residenti nella zona nord della Città che da anni ormai chiedono che le aree occupate dai manufatti abusivi fossero liberate e riconsegnate alle attività balneari. All’avvio delle operazioni di demolizione della struttura era presente il sindaco della Città Giuseppe Falcomatà che, accompagnato dai tecnici comunali, dai consiglieri delegati Francesco Gangemi, Giuseppe Sera e Paolo Brunetti, si è soffermato con i tanti cittadini bagnanti incuriositi dall’intervento di demolizione.

“Quella di oggi – ha commentato il sindaco Falcomatà a margine del sopralluogo è un’operazione che punta al ripristino della legalità e del decoro urbano in una delle aree più belle del litorale nord della città, storicamente molto frequentato dai reggini, ma anche dai turisti, soprattutto durante il periodo estivo”. “Naturalmente non ci fermiamo qui – ha aggiunto il primo Cittadino – la demolizione del manufatto abusivo è solo una delle attività propedeutiche all’avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo Lungomare di Gallico. Un’opera strategica per la quale l’Amministrazione comunale ha lavorato in questi anni con l’obiettivo di recuperare le somme che rischiavano di andare perse e rilanciare l’iter progettuale”.

“Nelle prossime settimane – ha concluso il sindaco – presenteremo il progetto definitivo ai cittadini, alle associazioni, agli operatori commerciali e all’intera comunità gallicese, con l’obiettivo di recepire eventuali suggerimenti e proposte prima dell’avvio della fase di gara”.