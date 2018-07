La A.S.D. Calcio Cittanovese comunica di aver raggiunto, nella giornata di oggi, l’accordo formale con il forte attaccante Simone Fioretti, ex Igea Virtus Barcellona, per la prossima stagione sportiva 2018/2019.

Un nome di prestigio per il reparto offensivo giallorosso, in linea con gli obiettivi della campagna di rafforzamento varata dalla Società e dall’allenatore Domenico Zito.

Simone Fioretti, classe ’95, è una punta centrale dotata di velocità e grande senso del gol. Nel suo curriculum le esperienze con Virtus Lanciano in Serie B e con Vigor Lamezia, Campobasso, Olympia Agnonese e Igea Virtus in Serie D.

Sempre nella giornata odierna, la Cittanovese ha ufficializzato i calciatori Giuseppe Sapone, Giuseppe Paviglianiti e Aurelio Barilaro. Conferme di peso per la difesa per il centrocampo giallorosso, che danno seguito alle firme di Postorino e Gioia.

“Chiudiamo delle operazioni di livello, in piena sintonia con il progetto tecnico per la prossima stagione – questo il messaggio della Società – ed esprimiamo soddisfazione per le firme dei calciatori Fioretti, Sapone, Paviglianiti e Barilaro. Sono nomi di prestigio, su cui crediamo fortemente. A breve renderemo note ulteriori importanti novità di mercato”.