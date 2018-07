Il salotto dell’associazione culturale “Stanza101” si sposta nello splendido scenario di Villa Orwell, sita sulla collina di Arghillà (RC), per presentare, venerdì 6 luglio alle ore 19, il libro “Dittatura Finanziaria” con la presenza dell’autore, Francesco Toscano. Questo libro offre uno sguardo smaliziato sulla contemporaneità in grado di demistificare il racconto prevalente che tende a ridurre la “crisi” a mero fatto economicistico quasi indipendente dalla volontà degli uomini. A tal fine il lettore verrà “investito” da una serie di approfondimenti che spazieranno dalla macroeconomia alla geopolitica, dalla sociologia all’antropologia, dalla globalizzazione livellante all’immigrazione selvaggia, dalla tecnocrazia europea al terrorismo politico. Al tramonto del sole, con un magnifico affaccio sullo Stretto di Messina, “Stanza101” come nel suo stile comunitario e partecipativo, invita tutta la cittadinanza ad intervenire. La serata si concluderà con una grigliata per chi vorrà fermarsi.