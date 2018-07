“Le istanze della Polizia di Stato e dei corpi che detengono compiti di legalità e sicurezza mi auguro trovino nell’azione di questo governo garanzia e certezza di applicazione”.

E’ quanto afferma il consigliere regionale Alessandro Nicolò.

“Ritengo importante ascoltare ed accogliere le legittime rivendicazioni degli agenti della Polizia di Stato rappresentate anche dal COISP (Sindacato di Polizia), rispetto ad aspetti della nuova normativa vigente che andrebbero rivisitati”.

“Il tempo è tiranno e bisogna far presto, considerando che, a breve, scadrà il termine entro il quale sarà possibile apportare i necessari correttivi, auspicati dal Sindacato di Polizia, al D.Lgs. n. 95 del 2017, relativo alla revisione dei ruoli del personale (c.d. Riordino delle carriere)”.

“Gli agenti di questo prestigioso corpo – sottolinea l’On. Nicolò – svolgono un ruolo prezioso di presidio del territorio e di prossimità al cittadino che assicura generali condizioni di legalità e sicurezza”.

“Serve ora fornire risposte concrete e soddisfare gli appelli dell’apparato, anche assegnando risorse economiche adeguate nell’ambito di quel processo di modernizzazione dell’assetto ordina mentale che deve valorizzare professionalità e meritocrazia in relazione allo svolgimento dei delicati compiti ai quali gli agenti sono assegnati”.

“I correttivi auspicati peraltro – precisa l’esponente politico – rispondono alla ratio di una differenziazione necessaria per garantire le specificità rispetto al rischio di un’omologazione che produrrebbe, di converso, disparità di trattamento, sperequazioni ed incongruenze”.

“Occorre far sì che, ancor di più, siano riconosciute professionalità e dignità. È un dovere, ritengo, nei confronti di quanti, uomini e donne in divisa, mettono a repentaglio la loro vita per servire lo Stato e i cittadini.

“Auspico – conclude l’esponente del partito di Giorgia Meloni – che l’appello del COISP non rimarrà inascoltato rispetto alla valorizzazione dell’identità e dell’immagine della Polizia di Stato, il cui patrimonio di valori e d’impegno va difeso e custodito”.