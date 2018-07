REGGIO CALABRIA – «Complimenti ed un enorme in bocca al lupo ai fratelli Valerio e Stefano Palamara, che nei prossimi giorni, dal 12 al 17 luglio 2018, prenderanno parte ai mondiali di vela della classe laser 4.7 a Gdynia, in Polonia, rappresentando i colori della nostra città in un prestigioso contesto sportivo internazionale». E’ quanto dichiara in una nota il consigliere delegato allo sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella.

«La partecipazione ai mondiali dei due fratelli reggini – ha aggiunto Latella – già ai massimi livelli delle classifiche di ranking nazionale ed internazionale, rappresenta l’ennesimo successo delle società reggine che gravitano attorno al mondo degli sport acquatici. Sono certo che i due atleti, appartenenti alla Compagnia dello Stretto di Catona, porteranno alto il nome della nostra città come già avvenuto in occasione dei campionati europei di Patras in Grecia».