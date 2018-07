Rende (Cs) – Sul randagismo c’è chi pensa, come Manna, che il problema

possa trovare soluzione solo ed esclusivamente realizzando un canile

comunale. Niente di più sbagliato. Come abbiamo avuto modo di spiegare più

volte, il problema del randagismo per essere risolto ha bisogno di una

serie di azioni congiunte e parallele che devono trovare attuazione subito

nel nostro territorio e che la nuova struttura comunale può diventare un

valore aggiunto solo nel momento di concretizzazione di buone pratiche

culturali e amministrative.

Buone pratiche che, come Movimento 5 Stelle, abbiamo proposto

all’amministrazione in carica trovando una sponda anche da parte del

Comandante della Polizia Municipale. Purtroppo, poi, niente è stato fatto

al di la delle semplici dichiarazioni d’intenti.

Pensiamo che sia necessario una maggiore diffusione della pratica

dell’adozione, che veda il diretto coinvolgimento delle associazioni

animaliste e dando la possibilità ai cittadini di conoscere gli amici a

quattro zampe “stipati” nel canile, una maggiore e capillare azione di

sterilizzazione, incentivi per tutti coloro intendano adottare un cane e

prendersene cura nel migliore dei modi. Servirebbero già solo queste tre

azioni per dare una svolta alla gestione di un problema e dimezzare i costi

di una voce che pesa sulle casse del Comune per ben mezzo milione di euro

l’anno.

Ribadiamo la necessità di affrontare subito la questione in maniera

razionale, senza cedere il passo al falso mito delle grandi opere quale

panacea per tutti i mali.

I cittadini rendesi e la popolazione universitaria sono ormai stanche delle

denunce giornaliere di attacchi e inseguimenti da parte di branchi in varie

zone cittadine, sia centrali che periferiche. È arrivato il momento di dare

un taglio agli sprechi e ripristinare buone pratiche anche a Rende.

Domenico Miceli