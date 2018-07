Mendicino – Dopo alcune settimane di lavoro, si è concluso il restyling

della Villetta Comunale di Contrada Pasquali e domani alle ore 20 il Sindaco

Antonio Palermo e la sua amministrazione la riconsegneranno ufficialmente

all’intera cittadinanza, finalmente bella e funzionale.

Prato, fiori, panchine, arredi, illuminazione e giochi per bambini sono le

principali modifiche apportate durante quest’opera di ammodernamento che,

partendo da questa, riguarderà, come ha dichiarato il Sindaco, tutte le

villette comunali che verranno finalmente riqualificate, in economia e

grazie al lavoro degli operai comunali.

“Ringrazio tutti gli uffici per il lavoro svolto ed invito tutte le

famiglie e i bambini di Mendicino a vivere da oggi in poi ancora più

assiduamente i nostri luoghi di ritrovo, custodendoli gelosamente” ha

affermato il Sindaco Antonio Palermo, dando appuntamento a tutti i suoi

concittadini a domani sera alle ore 20 alla Villetta Comunale di Contrada

Pasquali dove verrà anche scoperta una targa in memoria di un ragazzo

mendicinese scomparso qualche anno fa alla presenza dei propri familiari.