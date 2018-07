L’azienda farmaceutica Pharmaday Pharmaceuticals , in accordo con l’Aifa (l’Agenzia Italiana del Farmaco) ha comunicato il ritiro preventivo di un lotto di ALVENEX 450 mg, da grossisti e farmacie. La motivazione, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”, riportata nella segnalazione ufficiale diffusa dall’azienda, è per un “risultato fuori specifica del medicinale”. Nello specifico il numero del lotto: lotto 605030 scadenza 06/2021, AIC 038052027 del medicinale ALVENEX 450 mg polvere per sospensione orale. Alvenex serve per la terapia e cura di varie malattie e patologie come Vene varicose. Oltre a questo lotto, nessun altro prodotto della linea ‘ Alvenex ‘ è interessato da questo recall”.“