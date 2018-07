Finalmente Rosarno riavrà un Centro Vaccini. La Giunta Comunale ha infatti recentemente approvato il progetto esecutivo, per complessivi 30 mila euro, per gli interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali siti in piazza Paolo Orsi, dove verrà adibito il punto prelievi. Un intervento fortemente voluto dall’amministrazione comunale che si è da subito impegnata concretamente per far sì che i rosarnesi possano usufruire di un punto vaccinale efficiente e vicino.

Un iter avviato nel settembre 2016 quando la Giunta ha individuato l’immobile adiacente l’attuale sede della Guardia Medica stabilendo che venisse destinato a sede del presidio sanitario. Nel novembre 2017 dopo innumerevoli interlocuzioni, l’Asp di Reggio Calabria ha accolto favorevolmente la proposta formulata dall’Ente. “La riattivazione del Centro Vaccini a Rosarno, è una promessa fatta in campagna elettorale, una priorità della nostra amministrazione, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Idà. Seppur tra le ristrettezze del bilancio, tra mille sacrifici siamo riusciti a recuperare la somma sufficiente per adeguare e mettere a norma un bene da destinare a Centro Vaccini. Entro fine anno – conclude Idà – Rosarno riavrà un servizio indispensabile per i cittadini”.