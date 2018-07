di Antonio Spina

Vacanze arrivate, ormai, agli sgoccioli per i calciatori della Reggina. Infatti, il prossimo 13 Luglio la comitiva amaranto si ritroverà a Reggio per effettuare le visite mediche di rito, prima di partire per la Campania. Sarà il centro sportivo San Gregorio Magno, posto al centro dell’alta Valle del Sele, in provincia di Salerno, ad ospitare il ritiro del club reggino che parteciperà al prossimo campionato di serie C.

E’quanto si apprende dal sito ufficiale della società: “la Reggina 1914 comunica che dal prossimo 13 luglio comincerà la preparazione della stagione agonistica 2018/19 presso il centro sportivo San Gregorio Magno (SA). La scelta, concordata con lo staff oltre un mese fa, è ottimale rispetto alle esigenze della squadra e i sopralluoghi effettuati hanno confermato tale impressione. La Reggina ringrazia il Sindaco di San Gregorio Magno e la sua Giunta comunale per la grande collaborazione prestata. Da parte sua, il Primo cittadino Nicola Padula si è detto orgoglioso di ospitare un club del blasone della Reggina e che si percepisce animata dalla voglia di coltivare ambizioni; speriamo, anche, di portar bene”.

Dunque, è giunta l’ora di dare inizio alla nuova stagione che si spera possa essere diversa da quelle precedenti, magari gettando le basi per un futuro più roseo, partendo da un terra, quella di Salerno, dov’è molto forte il legame con i colori amaranto, in forza di quel solidissimo gemellaggio con gli ultras della Salernitana.