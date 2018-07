TAURIANOVA – Importanti novità per quanto concerne la situazione di via Tiberio Condello. È stato infatti approvato il progetto esecutivo che prevede la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nella zona che da circa quarant’anni si trova ad affrontare una serie di criticità che impediscono il regolare svolgimento della quotidianità agli abitanti del quartiere. Il progetto di riqualificazione dell’area sarà caratterizzato da interventi per un totale di 361 mila euro che porterà i residenti dell’ex Tiberio Condello, oggi ribattezzata via Saverio Petrilli, ad avere gli allacci al sistema fognario, alla rete idrica, al gas, oltre al rifacimento del manto stradale. Nei prossimi mesi, dunque, dopo la gara di appalto per i lavori, come auspicato dal primo cittadino Fabio Scionti, la zona di Taurianova potrà contare sugli interventi attesi da tempo.

ECCO LA DETERMINA

DETERMINA OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA VIA TIBERIO CONDELLO