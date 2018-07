«Villa San Giovanni, dopo 12 mesi di attesa, ha il suo Sindaco con pieni poteri,

Giovanni Siclari. Affinché questo non accada più e affinché la democrazia prevalga

sui comuni errori dei legislatori, e per dare certezze agli elettori e a tutti gli

amministratori, martedì deposito in Senato una proposta di modifica di legge (Severino)

che vuole colmare i vuoti normativi di questa Legge che purtroppo in questi anni

hanno penalizzato non soltanto la politica ma il nostro territorio nazionale».

Ha lasciato ai social quest’importante annuncio il senatore Marco Siclari che conferma

quanto annunciato da Jole Santelli, e martedì depositerà in Senato una proposta di

modifica di legge che alla Camera dei deputati sarà presentata dalla deputazione

calabrese. Parte dalla Calabria, quindi, la richiesta di modifica di una legge che

più volte è stata oggetto di critiche a causa dei vuoti normativi manifestati in

diverse occasioni.

«Solo con le opportune modifiche è possibile garantire la democrazia e ridare dignità

agli amministratori così come accaduto a Villa. Ammetto che anch’io ho creduto. Ho

creduto soprattutto in mio fratello e nella sua onestà intellettuale e amministrativa,

e certo della Giustizia e della presenza dello Stato, ho atteso nel massimo silenzio

12 mesi nel rispetto del ruolo della Magistratura e dello Stato – ha concluso nel

suo post Siclari – Per 12 mesi di lunga attesa, non ho mai scritto nulla, non ho

mai parlato del “caso Villa”, adesso posso dire alla città che vince sempre la Giustizia

e l’amore sull’odio, e con lo stesso amore, sono certo che Giovanni saprà stare vicino

a tutti i cittadini nonostante le difficoltà che oggi vive la città e nonostante

i limiti dell’azione amministrativa di un Sindaco. Grazie a tutti coloro che, felici

per Villa, per la vittoria dello Stato e della Democrazia».

“TAJANI VICE PRESIDENTE: LA SCELTA MIGLIORE”

«Il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani è l’uomo giusto al momento giusto

per ricoprire il ruolo di vice-presidente del Partito in questo momento di rilancio

voluto dal presidente Berlusconi. Il presidente Tajani è la figura che rappresenta

e raccoglie, senza dubbi, l’entusiasmo dei moderati del nostro paese ed è una delle

personalità più stimata all’interno del partito, coerente e da sempre vicino al presidente

Berlusconi. Un uomo di elevata caratura politica e indiscussa integrità morale».

Con queste parole il senatore Marco Siclari commenta le nuove nomine del partito

che aprono la fase di restyling voluta dal presidente Berlusconi.

«Auguri al senatore Adriano Galliani, da poco in Senato si è distinto per la sua

capacità di fare squadra e per la sua umiltà nel confrontarsi con tutti i senatori

e, sono sicuro, che saprà al meglio organizzare e coordinare i lavori dei dipartimenti.

Non poteva non essere confermato l’onorevole Sestino Giacomoni, persona equilibrata

di indubbia capacità politica e indiscussa esperienza nel partito. Insieme rappresenteranno

il rilancio tanto atteso da tutti noi e dai nostri elettori. Siamo una squadra e

guardiamo con forza e certezza il futuro del nostro partito. Adesso siamo più forti

di prima ed è tutto merito del nostro leader, il presidente Berlusconi al quale porgo

i complimenti perché, ancora una volta, ha saputo dimostrare grande lungimiranza.

Viva Forza Italia e la nostra squadra» ha concluso il senatore Siclari.