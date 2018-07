La nomina dell’on Antonio Tajani presidente del Parlamento Europeo, a vice presidente nazionale di Forza Italia, è una notizia che accogliamo con grande piacere, per l’inizio un nuovo auspicato percorso di rinnovamento e riorganizzazione del nostro partito voluto fortemente dal pres. Berlusconi”.È quanto dichiara Nuccio Pizzimenti, esponente di Forza Italia della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Pizzimenti condivide ed evidenzia il pensiero del capogruppo nelle Commissioni igiene e sanità al senato: “Bene il concetto espresso dal sen. Marco Siclari: “Adesso siamo più forti di prima ed è tutto merito del nostro leader, il presidente Berlusconi al quale porgiamo i complimenti perché, ancora una volta, ha saputo dimostrare grande lungimiranza. Viva Forza Italia e la nostra squadra”.

Conclude: il dirigente Pizzimenti del Coordinamento Provinciale Enti – Locali di Forza Italia, Città Metropolitana di Reggio Calabria. “Auguriamo buon lavoro, al pres. Tajani, al sen. Adriano Galliani, e all’ on. Sestino Giacomoni, insieme rappresenteranno il rilancio tanto atteso da tutti noi e dai nostri elettori.

Siamo una squadra lavoriamo per un futuro migliore del nostro paese e del partito, certi che inizierà come già si è visto nella Città di Reggio Calabria una rinvigorita azione politica, con un gioco di squadra negli interessi dei Cittadini”.