Ottima la linea del rinnovamento tracciata e fortemente voluta dal nostro

Leader Silvio Berlusconi, come sempre con concretezza il Presidente ha

trovato la giusta sintesi per il rilancio del nostro partito. Lo dichiara

Maria Tripodi deputata di Forza Italia, commentando la nomina a Vice

Presidente del movimento azzurro di Antonio Tajani e di Adriano Galliani a

capo dei dipartimenti. Due figure continua la deputata azzurra di

grandissimo spessore umano, politico e professionale. Antonio Tajani uomo

di equilibrio e mediazione, al vertice della massima assise europea, tra i

fondatori di Forza Italia, profondo conoscitore del territorio e con

coerenza sempre al fianco del nostro Presidente, e’ l’uomo che saprà

recuperare quell’orgoglio azzurro di cui andiamo fieri, troppo spesso messo

in naftalina da chi forse immaginava una forza Italia a tinte verdi.

Adriano Galliani imprenditore, manager, grande uomo di sport, che con

generosità ha messo la sua eccellente professionalità al servizio del

Paese, e’ nel posto giusto per guidare la squadra del settore dipartimenti,

cuore pulsante nella produzione dei contenuti. Formulo ad entrambi le mie

più vive congratulazioni e i più affettuosi auguri di buon lavoro. Certa

che con il loro prezioso contributo si aprirà una grande stagione per il

nostro movimento sotto la salda guida di Silvio Berlusconi, al quale ancora

una volta esprimo tutta la mia gratitudine per la passione civile al

servizio del Paese.