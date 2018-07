Il Rende Calcio comunica di aver deciso di affidare la guida tecnica della prima squadra al tecnico Francesco Modesto che sarà coadiuvato dall’allenatore in seconda Maurizio Perrelli ex centrocampista del Rende in serie C nella stagione 2004-2005 e dal preparatore dei portieri Alessandro Greco. Saranno due, invece, i collaboratori che cureranno la parte atletica: Manuel Gallelli, preparatore atletico, con un’esperienza nel settore giovanile del Catanzaro e Giacomo Gigliotti, performance analyst, che i precedenza ha lavorato nella Sicula Leonzio, Isola CR, Palmese e Reggina. E’ stato anche match analyst delle Napoli per quanto riguarda le partite di Champions League. Il tecnico Francesco Modesto dopo aver chiuso la carriera da calciatore con la maglia del Rende ha iniziato nella scorsa stagione l’avventura da allenatore con la formazione Berretti biancorossa centrando i playoff.