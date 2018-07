«Appena rientrati nella casa comunale, visto l’avvicinarsi della nuova stagione calcistica, ci siamo messi immediatamente al lavoro per rendere possibile l’ultimazione dei lavori del campo in località Varco – ha commentato la sindaca di Cariati Filomena Greco – . Ringrazio sia il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, sia i tecnici della Provincia per aver dato il via ai lavori. Ci auspichiamo che questo campo, così tanto desiderato dai cittadini di Cariati, possa finalmente essere completato. Significherebbe molto. Non solo restituire alla comunità un bene che le spetta, ma anche dare un importante segnale contro il degrado urbano e a favore del recupero di infrastrutture di cui possono beneficiare tutti i cittadini. Finalmente il calcio anche a Cariati, paese che ha dato i natali a grandi calciatori, potrà avere il suo luogo ideale. Questa importante opera ci consentirà anche il recupero e la riqualificazione dell’area dove attualmente sorge il campo della marina».

La vicenda di questo campo sportivo è iniziata nel 2007, quando cominciarono i lavori per la sua realizzazione. Si conclusero nel 2008, ma l’opera non venne mai consegnata alla collettività. Da allora è un posto abbandonato, deturpato, diventato terreno da pascolo e bersaglio di atti vandalici. Una questione di cui la precedente amministrazione, sempre a guida Greco, aveva già iniziato a occuparsi.

Ora è stata fatta una perizia di variante tecnica e suppletiva che consentirà la ripresa dei lavori per i quali verranno spesi 150 mila euro.

«Ci siamo: lunedì si inizia! E mi auguro di poter vedere quest’opera terminata al più presto – ha dichiarato con soddisfazione il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Cariati Francesco Cicciù, che da tempo è attento alla questione – . Sono stati diversi i finanziamenti e le vicende che negli anni hanno riguardato la conclusione di questo campo sportivo. Ci impegneremo perché questa volta si finisca con una inaugurazione».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore allo Sport del Comune di Cariati Ines Scalioti, che fa sapere: «Ringrazio Pino Greco, ex delegato allo Sport, che tanto ha fatto per consentire l’inizio di questi lavori. Sono contenta che finalmente i nostri giovani e i giovani del territorio potranno usufruire di una struttura a norma e sicura, di cui si sente la mancanza da troppo tempo nella nostra cittadina. Lo sport non è solo benessere fisico e individuale, ma anche solidarietà e condivisione».