Presentato alla stampa il MUSEO DEL CLEMENTINE “MUCLEM” che vedrà ufficialmente la luce LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018ORE 19 – ZONA INDUSTRIALE – LOCALITÀ CORIGLIANO – PRESSO LA SEDE DELL’AZIENDA MEDI MAIS CALABRA SRL, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari.

A introdurre i lavori la giornalista Rossella Molinari di Informazione & Comunicazione che ha spiegato in premessa le ragioni dell’iniziativa suddivisa in due momenti: presentazione del progetto prima e conferenza stampa poi.

In rappresentanza dell’ente Comune di Corigliano-Rossano il sub commissario Donato Michele Lizzano, in sostituzione del commissario prefettizio Domenico Bagnato. Che ha sottolineato la valenza dell’idea-progetto e ha manifestato l’intenzione in prospettiva di supportare quale soggetto pubblico tale iniziativa, non nell’immediatezza a causa delle attuali ristrettezze economiche.

La manifestazione ha riscontrato un boom di visualizzazioni nel corso della diretta facebook a reti unificate in onda sulle pagine delle testate giornalistiche informazionecomunicazione.it, altrepagine.it, radiocalabria.it, dei blog coriglianocalabro.it, rossanocalabro.it, sibarinet.it, coriglianoinforma.it.

Il Presidente dell’Associazione culturale AGLAIA, soggetto promotore, Anna Lauria ha sottolineato la mission di AGLAIA e le ragioni per cui è nata. «Il Clementine ci rappresenta nel pieno delle nostre identità» – ha affermato nel corso della conferenza stampa. Circa la parte contenutistica del Museo si è inteso non svelare gli spazi espositivial fine di fare accrescere la curiosità in vista del cerimoniale di presentazione programmato per lunedì 9 luglio 2018. Un assemblaggio di idee, tra cultura, arte, corpo, botanica, tecniche di lavorazione e filiera commerciale.

Piena soddisfazione è stata espressa dall’amministratore di Medi MaisSrl Pierluigi Gallo, operante nel settore della produzione e trasformazione di agrumi nella Piana di Sibari e produttore della bibita “Clemì”. L’imprenditore si è soffermato sulle motivazioni che lo hanno indotto a investire nel progetto Muclem, realizzato esclusivamente su iniziativa privata, il cui strumento può ritenersi elemento di attrazione territoriale ma anche luogo aggregante all’interno di un’area in cui l’imprenditoria risulta spesso frazionata.

Sono seguiti gli interventi di Carolina Battistiol e Maria Curatolo, tra le socie fondatrici di Aglaia, le quali, ciascuna di propria competenza, hanno spiegato da un lato l’impiego della cultura olistica e dei colori utilizzati dall’altrola gastronomia legata alle essenze del frutto d’eccellenza, meglio conosciuto come “oro giallo”.

La conoscenza del Clementine sin dalle sue origini, le tecniche e i processi di lavorazione, lo studio e la conoscenza da contemplare in processi formativi nell’ambito dei sistemi di divulgazione. Come nasce e cresce il frutto. In questo quadro s’inserisce la figura dell’agronomo Francesco Perri che ha seguito anche la parte documentaristica in tema di innovazione nel settore della botanica.

Un ruolo importante è stato svolto dall’architetto Antonio Cimino per la parte destinata al design, mentre per la fotografia l’impegno di Gaetano Gianzie Gabriele Tolisano. Per la didattica Informazione &Comunicazione ha collezionato una serie di video per ricostruire il processo di iniziazione in tutte le sue fasi del Muclem.

L’appuntamento è ora rinviato a LUNEDÌ 9 LUGLIO 2018ORE 19 – ZONA INDUSTRIALE – LOCALITÀ CORIGLIANO – PRESSO LA SEDE DELL’AZIENDA MEDI MAIS CALABRA SRL, alla presenza delle autorità civili, religiose e militari, per la serata inaugurale del MUCLEM.