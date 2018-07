Al Prof. Giuseppe Novelli, rettore dell’università di Tor Vergata, va il mio sentito

ringraziamento e un plauso per il suo magistrale intervento all’Onu dove ha posto

in evidenza l’importanza della ricerca e della prevenzione per combattere, a livello

globale, le malattie non trasmissibili che oggi incidono notevolmente sul tasso dei

decessi, ben il 72%».

Il senatore Marco Siclari, capogruppo di Forza Italia nella commissione igiene e

sanità al Senato, è intervenuto pe ringraziare il professore Novelli per aver affrontato

una tematica che rappresenta la principale minaccia alla sostenibilità del sistema

sanitario.

«Ha portato all’Onu contenuti di notevole importanza, la commissione igiene e sanità

terrà presente il lavoro che il professor Novelli sta portando avanti in tal senso

certo che questa collaborazione sarà costruttiva e darà un apporto fondamentale ai

lavori della commissione nello scopo di rafforzare un sistema sanitario che, oggi

più che mai, chiede interventi ricchi di competenza e professionalità».