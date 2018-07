Ottimismo per una stagione turistico-balneare che si preannuncia positiva e che sicuramente darà buone soddisfazioni sia in riva al mare che nei borghi collinari.

La Direzione Scientifica dell’ARPACAL (Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria) ha monitorato le acque marine di tutta la fascia costiera calabrese . Come risulta dalla Tabella dell’ARPACAL è stata classificata “ Eccellente” la qualità delle acque destinate alla balneazione per l’annualità 2018 sulla riviera jonica reggina, in modo specifico a Motta San Giovanni LAZZARO (RC): LIDO SOGNO, Lungomare Cicerone da TORRENTE S.VINCENZO a RISTORANTE FARO e RIACE_CAPO d’ARMI . Ed ovviamente eccellenti risultano le acque a:Bocale, Saline Joniche, Melito Porto Salvo, S. Lorenzo Marina, Condofuri, Bova Marina, e delle altre località in riva al limpido mare Jonio.

Per fornire qualità nel turismo, occorre però rilevare, sono vitali le misure di sicurezza e la vigilanza. Più di ogni altra attività economica, il successo o il fallimento di una destinazione turistica dipende dalla capacità di fornire un ambiente sicuro per i visitatori. In tal senso molti residenti auspicano che vengano intensificati, con un piano coordinato di tutte le forze di polizia, i controlli nei centri cittadini anche in ore serali e notturne specialmente nei giorni di fine settimana.