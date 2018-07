Riceviamo e pubblichiamo:

Lo scenario è Palizzi, cittadina nello Ionico reggino che negli ultimi giorni ha visto l’arresto del suo primo cittadino, il sindaco Arturo Walter Scerbo, per tale motivo ci siamo recati a Palizzi per ascoltare e dare voce alla gente su quanto successo. Purtroppo ancora una volta c’è chi della violenza ne fa un uso e un abuso improprio.

Certamente non sono i giornalisti Il problema del territorio ma nonostante questo si continua imperterriti con questo atteggiamento che oramai è diventato una consuetudine. Scarsissima considerazione ed un trattamento per certi versi tra virgolette animalesco, è chiaro che noi come sempre andiamo avanti per la nostra strada.

La nostra correttezza negli anni parla forte e chiaro. Dunque nessun passo indietro neanche di un millimetro, coloro i quali tentano di censurarci, di intimidirci, hanno sbagliato strada. Noi lo sottolineeremo sempre e comunque ed in questo caso quereleremo i responsabili.

Non siamo alla ricerca della solidarietà o di consenso, noi nei territori ci andiamo perché siamo alla ricerca della notizia.Siamo sul posto per raccontare i fatti, ci muoviamo per rendere fruibile un servizio quello dell’informazione che è un principio cardine della Costituzione Italiana e non solo.

Rispediamo dunque al mittente ora e sempre ogni atto di violenza o intimidazione rivolto a chi fa semplicemente il proprio lavoro con meticolosità dedizione passione e professionalità.

Solo il nostro disprezzo verso coloro i quali non rispettano il lavoro altrui in questo caso, il nostro lavoro di giornalisti da strada che rivendichiamo con orgoglio e con fermezza.

Luigi Palamara e Graziano Tomarchio