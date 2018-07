Celico – Su impulso dei consiglieri comunali M5S di Celico, i deputati Alessandro

Melicchio, Paolo Parentela ed Elisabetta Barbuto (della commissione Trasporti) hanno

scritto al presidente dell’Anas, Ennio Cascetta, in merito al viadotto Cannavino

chiedendo “di intervenire con misure immediate, di controllare la corretta esecuzione

dei lavori previsti nei bandi di gara, di accelerare gli interventi già previsti

e dare un preciso cronoprogramma ai lavori non ancora effettuati”.

“Il viadotto Cannavino – ricordano gli stessi parlamantari 5stelle – è stato chiuso

al traffico ad aprile 2017, per lavori di manutenzione straordinaria costati 768

mila euro. Prevista per giugno 2017, la riapertura della circolazione stradale è

avvenuta soltanto nel successivo ottobre, con pesanti inconvenienti per gli automobilisti.

Dopo questi lavori sono stati progettati interventi per il miglioramento sismico

del viadotto, con avvio del cantiere in programma per la seconda metà del 2018″.

“Tuttavia – accusano i 5stelle – già nello scorso dicembre è stato necessario il

rifacimento del manto stradale del viadotto e nel mese passato sono stati previsti,

date le pessime condizioni dell’asfalto, ulteriori lavori di pavimentazione da concludersi

il 15 giugno. Ad oggi, purtroppo, vige ancora il senso unico alternato con semaforo,

da cui derivano code e disagi spaventosi, per il secondo anno consecutivo, all’intero

comparto turistico della zona e ai residenti della Presila. Nessun lavoro è stato

effettuato sulla sede stradale in questi giorni e la data di ultimazione lavori è

stata spostata al 15 luglio”.

“Alla svelta – concludono i 5stelle – occorre mettere in sicurezza il viadotto e

riattivare una normale circolazione sulla statale 107”.