A Nicotera, l’assemblea del movimento “Il Sud che sogna”

Positiva la prima Assemblea Regionale del “Sud che Sogna” che si è svolta ieri sera

a partire dalle ore 18.30 nella Sala Consiliare del Comune di Nicotera, luogo scelto

all’indomani dell’alluvione che ha colpito la cittadina nelle scorse settimane per

dimostrare vicinanza e solidarietà alla gente del posto.

Ad introdurre i lavori Rita La Rosa, portavoce del movimento, che ha illustrato ai

presenti il percorso del “Sud che Sogna” dalla sua ideazione alla sua concretizzazione.

Il “Sud che Sogna”, ha spiegato, è nato dalla volontà di mettere in rete le realtà

positive presenti e attive in tutta la Regione: movimenti, associazioni, amministratori

e liberi cittadini che vivono e lottano ogni giorno per i diritti e che hanno in

comune l’amore e la voglia di riscatto della Calabria. “Il Sud che Sogna” in breve

tempo ha attirato l’attenzione di numerose altre realtà, in particolare di “DemA

(democrazia e autonomia) movimento guidato dal Sindaco di Napoli Luigi De Magistris

che ha conosciuto questo “sogno” lo scorso 24 aprile in occasione dell’evento “Il

Sindaco Pescatore” dedicato ad Angelo Vassallo, Sindaco ucciso in circostanze ancora

sconosciute, dove Michele Conia, invitato in qualità di Primo Cittadino impegnato

in prima linea nella lotta alle mafie, ha presentato ufficialmente, in un gremito

Teatro San Carlo, la nascita del movimento calabrese “Il Sud che Sogna”. Presenti,

fra gli altri, il Procuratore Nazionale Antimafia Federico Cafiero de Raho e il Presidente

del Consiglio Nazionale dell’ANCI Enzo Bianco. Da quella data ulteriori due appuntamenti

a Napoli, l’ultimo dei quali lo scorso 23 giugno, hanno visto il “Sud che Sogna”

diventare protagonista di un percorso di condivisione che vuole, a livello nazionale,

raccogliere e mettere insieme tutte le realtà positive attive e presenti sull’intero

territorio nazionale, realtà che si rincontreranno il prossimo 14 luglio a Roma dove,

alla Casa Internazionale delle Donne, sarà concretizzato un progetto politico che,

come scritto nel precedente comunicato, avrà l’obiettivo di riscrivere il lessico

della solidarietà e del contrasto alle diseguaglianze e di organizzare un’offensiva

alle politiche xenofobe e regressive in grado di reagire all’attacco ai diritti che,

in questi anni, sono stati messi sotto assedio prima dai governi dell’establishment

e oggi, ancora di più, dal governo Lega – 5 Stelle.

Tanti e costruttivi gli interventi delle molteplici realtà presenti all’assemblea

di Nicotera che hanno messo a nudo l’anima del movimento con i suoi principi ispiratori

fondamentali quali l’uguaglianza sostanziale, l’antifascismo e il riscatto economico

e politico del Sud oltre che la sua forma composta, come già detto, dalle varie ed

eterogenee realtà territoriali che ogni giorno lottano per i diritti ed il bene comune.

Intenso e appassionato l’intervento di Michele Conia che ha voluto, in un’ampia dissertazione

finale, approfondire gli intenti e gli scopi che il “Sud che Sogna” si prefigge.

Conia ha posto l’accento innanzitutto sulla necessità di essere protagonisti del

cambiamento e abbandonare l’idea che ci sia un modello virtuoso cui tendere in un

immaginifico Nord superando la visione di un Sud che è un “non ancora Nord” e prendere

coscienza che è necessario partire dalle buone pratiche di riformazione civile diffuse

dal basso. Questo il senso del voler mettere in rete le realtà positive affinché

contaminandosi le une con le altre possano diffondere e replicare le esperienze positive

nell’intera regione.

Il “Sud che Sogna” è un movimento di sinistra che si fonda su valori chiari e condivisi

da chiunque faccia già parte del movimento e che dovranno essere necessariamente

condivisi da chiunque se ne voglia avvicinare:

• Antifascismo;

• Antirazzismo;

• Uguaglianza sostanziale;

• Lotta ad ogni forma di sfruttamento dell’uomo sull’uomo;

• Lotta al colonialismo del Nord sul Sud;

• Impegno civile e concreto di tutti i membri;

• Solidarietà fra tutte le realtà regionali che lottano perché ogni lotta che una

data comunità fa è la lotta di tutti e per tutti e non devono rimanere isolate;

• Assoluta distanza da ogni forma di mafia e massoneria.

Questo il manifesto delineato nella prima Assemblea Regionale del “Sud che Sogna,

il manifesto di un movimento stanco della retorica partitica dei soliti soggetti

politici che si ripropongono ad ogni scadenza elettorale che vedono il Sud come un

mero serbatoio di voti, un movimento consapevole che il Sud ha risorse umane dalle

grandi competenze tecniche e culturali che insieme possono mettere in atto il riscatto

del Sud partendo dai territori