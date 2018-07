Incidente Stradale in via Martiri di Cefalonia nel quartiere Lido del

comune di Catanzaro.

Due le auto coinvolte una Fiat Seicento ed una Ford Focus. Seguito

l’impatto la Fiat Seicento si ribaltava su di un fianco.

Alla guida della fiat seicento un giovane di 20 anni che rimaneva

incastrato nell’abitacolo.

Intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sede

centrale è valso ad estrarre il traumatizzato che veniva consegnato al

personale sanitario del suem 118 per le cure del caso e successivo

trasporto presso struttura ospedaliera.

Si provvedeva altresì alla messa in sicurezza della vettura in attesa del

soccorso stradale.

Dinamica in corso di accertamento.