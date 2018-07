Di Enza Cavallaro

Nella consueta cerimonia al Teatro antico di Taormina il sindacato dei giornalisti ha premiato con i Nastri d’argento i migliori film dell’anno. Dogman è stato il trionfatore di questa 72esima edizione: il film di Matteo Garrone ha conquistato otto premi, compresi quelli per gli attori protagonisti Marcello Fonte e Edoardo Pesce. Elena Sofia Ricci e Kasia Smutniak hanno ritirato il nastro per miglior attrice protagonista e non protagonista in Loro di Paolo Sorrentino. Il premio per il miglior soggetto è andato a Luciano Ligabue per Made in Italy. Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani ha vinto come miglior commedia e migliori attori (Antonio Albanese e Paola Cortellesi). Il Nastro d’Argento per la migliore colonna sonora è andato a Pivio e Aldo De Scalzi per Ammore e malavita, premiati anche per la miglior canzone, Bang Bang. Miglior regista esordiente Fabio e Damiano D’Innocenzo per La terra dell’abbastanza. A Edoardo Leo il Persol – Personaggio dell’anno, a Taormina, però è stato il bovese Salvatore Clemensi, parrucchiere ufficiale del premio cinematografico . Soddisfazione per l’intero Staff da sempre espressione d’eccellenza e punto di riferimento per l’intera provincia di Reggio Calabria. Salvatore Clemensi nato a Bova Marina il 2 Aprile del 1976, figlio d’arte, all’età di quindici anni si inserisce nel salone del padre Santo ed inizia ad intraprendere la carriera di parrucchiere.

All’età di diciassette anni comincia a viaggiare per i vari corsi d’aggiornamento sia in Italia che all’estero, tra le tappe più importanti ci sono: Roma, Berlino, Londra, Parigi, Bologna, Amsterdam.

Nel 1999 apre il suo salone di bellezza, nel 2001 diventa stilista ufficiale moda e capelli per l’azienda Kadus, nel 2007 entra a far parte del mondo dello spettacolo, iniziando lavorare nei più importanti programmi televisivi, tra questi: Oscar tv ,l’anno che verrà, Miss Italia nel Mondo Area Vip, Linea Verde e tanti altri ancora… A Taormina Savatore Clemensi si è distinto per l’interpretazione più originale, unita a look e personalità che è la vera espressione della lunga esperienza nei più importanti appuntamenti della moda, dello spettacolo e del cinema. “E’ un’emozione vedere sul palco e riconoscere lo stile-capelli. Essere a Taormina rappresenta il gioiello del mio lavoro”.

Salvatore Clemensi rivoluziona il mondo del colore attraverso StarColor®, un’innovativa tecnica di colorazione dei capelli.Questa esclusiva tecnica di colorazione ideata da Salvatore Clemensi, consente di creare ed ottenere un trionfo di schiariture dai toni totalmente personalizzabili, senza rinunciare ad un effetto naturale, armonico e sensuale.La tecnica si basa su un accurato studio preliminare della morfologia del viso, dei colori della pelle e degli occhi, in modo tale da valorizzare ogni donna. Savatore rientrando da Taormina ha detto “Questo evento lo dedico al mio caro amico Giacomo Battaglia con la speranza di rivederlo al più presto nel mio negozio”.