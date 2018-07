Il 28 e 29 di giugno, si sono svolti presso la sede Unipegaso di Polistena dell’ECP

UNIPO, gli appelli di giugno, relativi all’acquisizione dei 24 CFU, fondamentali

per la partecipazione al prossimo concorso docenti. Centinaia di professionisti e

neolaureati, provenienti non solo dalle provincie calabresi, sono giunti con tanto

entusiasmo, nella cittadina di Polistena, dove hanno concluso un percorso universitario

durato diversi mesi. Antropologia Culturale, Psicologia Generale, Didattica dell’Inclusione

e Tecnologie dell’istruzione e dell’Apprendimento, sono stati i temi oggetto

delle prove d’esame. La due giorni universitaria ha suscitato interesse e curiosità

nel territorio pianiggiano, soprattutto fra gli esercenti di gastronomia e ristorazione,

che hanno riscontrato un apprezzabile incremento nelle vendite.

La commissione, guidata con “Maestria” dal Prof. Antonio Blandino, già Ispettore

MIUR, è stata supportata in qualità commissari sia dal Prof. Fabio Auddino che

dalla Dott.ssa Caterina Carbone, entrambi freschi di contratto come “tutor d’ateneo”

direttamente dall’Università Telematica Pegaso. Polistense ha risposto bene all’evento,

i dirigenti della sede, Il Preside Prof. Giovanni Laruffa e il Prof. Antonio Calogero,

hanno fornito supporto ed esperienza. Un ulteriore apporto collaborativo è stato

offerto dalla segretaria dell’Info point dell’ECP Unipo di Locri “Form.Azione”

Martina Spagnolo e dalla Dott.ssa Sonia Sainato, che hanno offerto il loro contributo

personale per la buona riuscita dell’importante dell’evento formativo!