Un diametro che varia da 50 cm a 2 metri e filamenti che possono

raggiungere più di 30 metri di lunghezza. Una nuova medusa sbarca

sulle spiagge britanniche e terrorizza i bagnanti. Questa specie è

una delle più grandi meduse del mondo. Oltre a dimensioni

impressionanti, è anche un vero pericolo perché i suoi morsi possono

causare irritazione, crampi e persino arresto respiratorio in alcune

persone. Come riportato i media francesi, molti nuotatori delle coste

inglesi e irlandesi che sono entrati in contatto, sono stati

ricoverati in ospedale. A causa dei cambiamenti climatici, la medusa

Cyanea capillata , chiamata “la criniera del leone”, sta visitando la

costa del Galles. Fino ad ora, questa medusa vagava nelle fredde acque

del Nord Atlantico o della Scandinavia. Mentre si lascia trasportare

dalle correnti, si ritrova ora nel Regno Unito. “Ma sono presenti in

tutto l’emisfero settentrionale. Questa medusa vive e cresce in mare

aperto, piuttosto in profondità”, spiega Maureen Midol, biologo

marino del notissimo parco oceanologico “Océanopolis” di Brest, una

città portuale della Bretagna, nella Francia nord-occidentale. Prima

di aggiungere: “Ma di tanto in tanto, può capitare che arrivino sulla

costa. Non è un’invasione, ma piuttosto la conseguenza del

cambiamento climatico. Sono guidati dai venti e dalle correnti.” Le

meduse potrebbero venire a terrorizzare i nuotatori italiani? Niente

è impossibile. In ogni caso è molto difficile da prevedere, perché

è una conseguenza dei fenomeni meteorologici. In Italia nell’estate

del 2014 per ben due-tre volte è stata fotografata la Drymonema

dalmatinum, parente della Cyanea capillata. La specie si chiama

dalmatinum perché proprio in Dalmazia il naturalista Ernst Haeckel,

nel 1880, la descrisse come specie nuova. Ma dopo quel ritrovamento fu

rivista solo pochissime volte. La letteratura scientifica la segnala

solo fino al 1945. Non si vedeva, quindi, da quasi 70 anni! Drymonema

dalmatinum è tornata dal passato. Dove sarà stato nascosto un

animale così grande, in un mare così piccolo? La risposta è

semplice. Il ciclo di queste meduse è composto da una fase che vive

attaccata al fondo. Si chiama «polipo», da non confondere col polpo.

Questi polipi sono piccoli, di solito, e possono vivere a lungo. Ogni

tanto producono meduse che, all’inizio della vita libera, sono

piccole. Molte specie hanno meduse che restano piccole anche una volta

raggiunta l’età adulta. Nel Mediterraneo, quest’anno sino a pochi

giorni fa, abbiamo letto e sentito di un’invasione della “Caravalle

portoghese”, in particolare sulle coste orientali della Spagna,

arrivate li dopo le tempeste. Se il cambiamento climatico sta causando

l’arrivo di meduse, potrebbe anche essere responsabile delle loro

impressionanti dimensioni. In effetti, l’aumento della temperatura

dell’acqua e una maggiore luminosità aumentano la quantità di cibo

che mangiano, comunque un fenomeno pare ripetersi ogni anno in

coincidenza del periodo della stagione balneare. E si aggiunge un

altro problema: più grande è la medusa, più aumenta la sua

concentrazione del veleno fatale. Se incontri queste meduse sulle

spiagge delle tue vacanze, non toccarle e avvisa rapidamente le

autorità. Le meduse, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello

"Sportello dei Diritti",

rilasciano sostanze urticanti che provocano una reazione infiammatoria

acuta caratterizzata da eritema, gonfiore, vescicole e bolle,

accompagnata da bruciore e sensazione di dolore. Il tutto più o meno

persistente a seconda della vicinanza del ‘contatto’.