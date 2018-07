Il mais e probabilmente altri ortaggi e verdure surgelati prodotti in

un’azienda in Ungheria sono la possibile fonte di un focolaio di

Listeria che dal 2015 ha provocato 47 casi, tra cui 9 morti in 5 paesi

europei, ovvero Austria, Danimarca, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

Ma, «nonostante il ritiro del prodotto ordinato dall’Ungheria, nuovi

casi potrebbero ancora emergere». Infatti, diverse le marche

coinvolte nell’operazione precauzionale che riguarda mais e verdure.

In Austria, a finire nel mirino sono i prodotti di marchio Penny,

venduti nell’omonima catena di supermercati, in particolare i mix di

verdure messicane, fritte, borgognona e balcaniche. In Germania il mix

di verdure Freshona Gemüsemix e il mais dolce da un chilo venduto dai

supermercati Lidl. Nel Regno Unito, dove due persone lo scorso anno

sono morte per listeriosi, 43 prodotti a base di mais dolce sono stati

ritirati dal principale fornitore di supermercati Greenyard Frozen UK.

Tra quelli colpiti, riporta la BBC online «i prodotti a marchio

proprio di Tesco, Aldi e Sainsbury».A lanciare l’allerta

alimentare, sono il Centro europeo per la prevenzione e il controllo

delle malattie (ECDC) e l’Autorità europea per la sicurezza

alimentare (EFSA) con un comunicato apparso sul sito ufficiale

[http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/180703] di quest’ultimo

ente. Il 29 giugno 2018, l’Ufficio ungherese per la sicurezza della

catena alimentare ha vietato la commercializzazione di tutte le

verdure surgelate prodotte dalla società tra agosto 2016 e giugno

2018 e ne ha ordinato il ritiro immediato. «Ma finché i prodotti

contaminati sono ancora sul mercato e nei congelatori dei consumatori

possono ancora emergere nuovi casi», si legge nella valutazione

aggiornata del rischio, tanto più che il lungo periodo di incubazione

della listeriosi è molto lungo (fino a 70 giorni). Per ridurre il

rischio di infezione da Listeria monocytogenes, l’ECDC e l’EFSA

raccomandano «ai consumatori di cucinare a fondo le verdure surgelate

non pronte al consumo, anche se tali prodotti vengono normalmente

consumati senza cottura (ad esempio in insalate e frullati). Ciò vale

soprattutto per i consumatori a più alto rischio di contrarre la

listeriosi come anziani, donne in gravidanza, neonati e adulti con

basse difese immunitarie». Inizialmente si pensava che la fonte di

cibo incriminato fosse limitata al mais congelato, ma il

sequenziamento dell’intero genoma ha trovato ceppi del pericoloso

batterio in altre verdure surgelate prodotte dall’azienda nel 2016,

2017 e 2018, persistiti nell’impianto di lavorazione nonostante le

procedure di pulizia e disinfezione. Listeria è una famiglia di

batteri composta da dieci specie. Una di queste, Listeria

monocytogenes, causa la listeriosi, una malattia che colpisce l’uomo e

gli animali. Seppur rara, ricorda l’Efsa sul suo sito, la listeriosi

è spesso grave, con elevati tassi di ricovero ospedaliero e

mortalità. Nell’UE sono stati segnalati circa 1470 casi nell’uomo nel

2011, con un tasso di mortalità del 12,7%. La Listeria si ritrova nel

terreno, nelle piante e nelle acque. Anche gli animali, tra cui

bovini, ovini e caprini, possono essere portatori del batterio.

Ovviamente la nostra associazione monitorerà gli aggiornamenti che

dovessero arrivare dalle autorità sanitarie e che si occupano di

sicurezza alimentare a livello europeo, rileva Giovanni D’Agata,

presidente dello “Sportello dei Diritti

[http://www.sportellodeidiritti.org/]”, per informare i consumatori

italiani se eventuali partite degli stessi prodotti siano state

commercializzate anche in Italia.