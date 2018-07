«Il decreto legge “dignità” offende la dignità dei lavoratori e delle aziende. Non ha nulla di dignitoso, va ad irrigidire il mercato del lavoro ricattando e intimidendo le aziende piuttosto che incentivarle». Così il senatore Marco Siclari dopo essere intervenuto in Senato sul “decreto dignità” riapre la questione puntando sulla reintroduzione dei voucher per turismo e agricoltura. «Questo decreto voluto dal Governo non fa altro che allontanare ulteriormente il passo dal contratto a tempo indeterminato. Piena dimostrazione è la condanna immediata da parte di Confindustria, Confcommercio e Confesercenti. Così come è impostato non fa altro che incentivare il lavoro in nero. La battaglia sulla reintroduzione dei voucher per il turismo e l’agricoltura, come annunciato dal presidente Berlusconi e dal vice presidente Tajani, continuerà in modo assiduo in tutti i luoghi possibili dalle aule parlamentari ai social», ha concluso il senatore azzurro.