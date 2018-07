Tripodi (FI): “Missioni Internazionali, audizione Ministro difesa non più procrastinabile”

“Dall’insediamento della Commissione difesa della Camera il gruppo di Forza

Italia che rappresento, ha chiesto in maniera decisa, l’audizione del

Ministro della difesa Elisabetta Trenta, che diventa oggi non più

procrastinabile. È urgente aprire un dialogo con la nuova Commissione anche

sulle missioni internazionali, in primis Eunavformed Sophia per la

lotta al traffico di esseri umani nel Mediterraneo, di grande e stringente

attualità”. Lo dichiara Maria Tripodi capogruppo di Forza Italia in

Commissione Difesa alla Camera dei Deputati che prosegue “la delicatezza di

questo come di altri temi impone chiarezza, visione e dialogo in ogni sede

istituzionale”.