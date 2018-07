Il presidente distrettuale del distretto Leo 108/YA ha nominato Rosario Milicia segretario

distrettuale per il Leo for Green, progetto che vede Dario Autiero come team leader

del progetto.

Ambiente e agricoltura sono tematiche di viva importanza per il nostro territorio

che vedono un ragazzo della piana a poterle portare a livello distrettuale nell’associazione

Leo club.

“L’olivo è la nostra eccellenza e vorrei dargli un grande valore di natura associazionistica

durante questo mio incarico”. Ecco le parole del giovane Milicia.

È importante sottolineare che come primo passo, l’olivo ottobratico e l’olivo

bianco sono stati posti come colture da pubblicizzare e valorizzare a livello distrettuale

con la progettualità Leo for Green.

Già in fase di creazione un protocollo d’intesa tra il coordinamento leo for Green

e l’anga (l’associazione nazionale giovante agricoltori) guidata a livello provinciale

dal presidente Francesco Cordopatri.