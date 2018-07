La Cittanovese piazza un altro colpo di mercato in vista della prossima stagione sportiva. Nella giornata odierna, la Società giallorossa, in piena sintonia con l’Allenatore Domenico Zito, ha formalizzato l’ingaggio del difensore Riccardo Mansueto, cresciuto nella file del Palermo ed ex capitano della Primavera rosanero.

“Un altro innesto di grande qualità che contribuisce ad innalzare il livello tecnico dell’organico giallorosso” è stato spiegato dalla Società a margine della firma del calciatore. Riccardo Mansueto, classe ’99, è un difensore di assoluta prospettiva che ha legato la prima parte della sua carriera ai colori del Palermo. Classe, determinazione e grande senso tattico sono alcune delle doti del ragazzo, considerato tra gli elementi più promettenti del movimento calcistico siciliano.

“Siamo davvero contenti dell’esito positivo di questa trattativa – questo il messaggio della Società – e siamo sicuri che Riccardo Mansueto saprà dare un contributo importante alla causa giallorossa”. Sempre nella giornata odierna, la Calcio Cittanovese ha concluso positivamente l’iter di iscrizione della Prima Squadra e della Juniores Nazionale ai rispettivi campionati per la Stagione Sportiva 2018/2019.