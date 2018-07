CORIGLIANO-ROSSANO – Alluvione 2015, approvato l’elenco delle imprese agricole ammesse a beneficiare degli aiuti compensativi. Risultano ammissibili 154 istanze per un danno complessivo di quasi 4 milioni (3 milioni e 988 mila e 409 euro). 220 le richieste risultate non ammissibili. A darne notizia è il Commissario Prefettizio, il Prefetto Domenico BAGNATO, destinatario nei giorni scorsi della comunicazione ufficiale relativa al decreto dirigenziale del dipartimento agricoltura e risorse agroalimentari della REGIONE CALABRIA. La giunta regionale aveva deliberato la richiesta al Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali della dichiarazione di carattere eccezionale delle piogge verificatesi nei giorni 11 e 12 agosto 2015 in Calabria, nella provincia di COSENZA, nei territori di CORIGLIANO CALABRO, ROSSANO, SAN COSMO, SAN GIORGIO ALBANESE, VACCARIZZO ALBANESE e CROSIA. Con apposito decreto il Ministero aveva riconosciuto l’esistenza del carattere eccezionale dell’evento. La lista delle aziende agricole ammesse e delle pratiche rifiutate per documentazione incompleta o per istanze presentate fuori termine sono disponibile sull’albo pretorio on line del Comune.