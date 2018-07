Tripodi (FI): “Berlusconi sempre centrale sul piano internazionale”

“L’odierna partecipazione del Presidente Berlusconi, su invito ufficiale

del Presidente Erdogan all’insediamento del nuovo governo turco, testimonia

ancora una volta la centralità del nostro Leader sul piano internazionale,

oltre ad essere un grande riconoscimento per l’ampio contributo fornito

nella crescita delle relazioni tra Italia e Turchia”. Lo dichiara Maria

Tripodi capogruppo di Forza Italia in Commissione Difesa alla Camera dei

deputati, che continua “è l’ennesimo attestato di stima e grande

credibilita di cui gode il nostro Leader. Uomo di una grande esperienza

globale, acquisita sul campo con notevoli successi: il Presidente

Berlusconi e’ stato l’unico al mondo a presiedere tre vertici G8, oltre ad

essere il fautore di Pratica di Mare, trattato che ha consentito la fine

della guerra fredda, con l’allargamento alla Federazione Russa della Nato.

Inoltre utile ricordarlo, e’ stato l’ispiratore della Cooperazione con la

Libia il cui trattato di amicizia in tema di immigrazione risalente al 2008

, e’tornato di stretta attualità, come certifica l’ultimo bilaterale di

pochi giorni fa tra il Ministro degli Affari Esteri Moavero e il Primo

Ministro Serraj nel quale viene richiesto dalla Libia la riattivazione, in

quanto l’unico trattato a risolvere concretamente con i blocchi navali in

loco, l’ondata migratoria verso l’Italia e l’Ue. Successi duraturi e non

effimeri, che denotato la straordinaria visione di Silvio Berlusconi in un

tempo in cui è evidente la carenza di visione e leadership globale”,

conclude l’esponente azzurra.