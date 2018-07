Il Jackpot del SuperEnalotto è arrivato a quota 12,1 milioni di euro, ma a Saracena, in provincia di Cosenza, è stato centrato un 5 da 38mila euro. L’ultima sestina vincente è stata centrata lo scorso 23 giugno, con un sistema che ha distribuito 51,3 milioni di euro in tutta Italia, mentre in Calabria l’ultimo 6 è stato realizzato a ottobre del 2016, con 165 milioni vinti a Vibo Valentia.