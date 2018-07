Interdittiva antimafia: questo il provvedimento che ha portato alla chiusura del bar «Pancaffè» di via Lodovico il Moro 159 a Milano, di proprietà della moglie e della figlia del boss della ‘ndrangheta Rocco Papalia (il 67enne, scarcerato a maggio dell’anno scorso dopo 25 anni di detenzione, ora vive a Buccinasco). Il provvedimento è stato eseguito venerdì sera ed il locale è stato immediatamente chiuso. Negli atti viene sottolineato come Adriana Feletti, moglie di Rocco Papalia, e la figlia Serafina, siano in rapporti di parentela con esponenti del clan Barbaro-Papalia coinvolti nelle indagini degli ultimi 10 anni.

In particolare si fa riferimento a Salvatore Barbaro, marito di Serafina Papalia, arrestato nell’inchiesta «Cerberus» e condannato per bancarotta. Ma anche ad altri esponenti del clan come Giuseppe Pangallo, marito dell’altra figlia Rosanna, condannato per truffa e coinvolto in altre inchieste.