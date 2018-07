CORIGLIANO-ROSSANO (Cs) – “Fai agli altri ciò che vorresti che gli altri facessero a te” è una delle massime su cui si fondano i principi del Kiwanis. Un concetto che diventa pratica nell’azione quotidiana di solidarietà svolta dai kiwaniani e rivolta essenzialmente verso i giovani, in particolare i bambini. Un concetto ribadito ieri sera (domenica 8 luglio) nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo club “Corigliano-Rossano Ippodamo da Mileto” che ha visto anche l’insediamento del nuovo direttivo presieduto da Angelo Viteritti.

All’evento hanno preso parte, tra gli altri, il Governatore del Distretto Italia – San Marino, Giuseppe Cristaldi, il luogotenente della divisione Calabria 12 Magna Grecia Antonio De Gaetano.

Il nostro obiettivo – ha dichiarato il Governatore – è quello di adoperarci per il bene dei giovani a 360°. Perché loro sono il nostro futuro. Il club da tanti anni, ormai, si occupa anche del reinserimento di giovani afflitti da patologie invalidanti, anche non gravissime, come possono essere l’autismo o il la sindrome di Down. Così come ci occupiamo anche di problematiche giovanili, quali il cyber bullismo, purtroppo presenti nella nostra società che possono creare nelle famiglie problemi con risvolti anche drammatici.

Siamo già circa 20 soci – ha commentato il neo Presidente Viteritti – a costituire il nuovo club della Città unica e c’è un grande entusiasmo. Inizieremo ad essere operativi da subito, a riunirci e a pianificare iniziative reali e concrete che possano garantire un vero supporto e un contributo ai giovani di questo territorio.

Una folta platea, tra ospiti e soci provenienti dai diversi club regionali e nazionali, ha partecipato con entusiasmo alla serata, che si è svolta nei saloni del ristorante “Il Pascià” e si è conclusa con una cena di Gala.