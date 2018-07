VIBO VALENTIA – I carabinieri di Sant’Onofrio, dopo oltre sette mesi di ricerche, hanno rintracciato nella tarda serata di ieri Domenico Bonavota, ritenuto un esponente di spicco dell’omonima cosca. L’uomo è stato individuato in una casa di campagna alla periferia del paese.

Bonavota, che era stato arrestato nell’ambito dell’operazione “Conquista” condotta dal Nucleo investigativo del Comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valentia, risultava irreperibile da dicembre 2017 quando, dopo il suo ritorno a casa poiché scarcerato, aveva fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri di Vibo Valentia negli ultimi sette mesi non hanno mai smesso di cercarlo in quanto a suo carico pendeva la risottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno interrotta dopo l’arresto e riattualizzata ieri sera in occasione del rintraccio.