Il grande evento svoltosi il 16 giugno scorso, che ormai è la festa che di più di tutti nella provincia si impone per numeri e partecipazione, è giunto alla sua quarta edizione con un grande successo. La splendida location, ovvero il castello medievale di San Giorgio che campeggia sulla Piana, ha fatto la cornice a una serata di musica e divertimento impreziosita dalla presenza di tutti i dj della piana e dell’artista di fama nazionale Baby-K. Dj della zona sono ragazzi che da anni si sono cimentati in questo difficile mestiere ovvero: Saro Di Giorgio, Nello Topa, Francesco Monteleone, Paco Barilla, Antonio catalano, Andrea Scordo, Carlo Scordo, Nicodemo Ferraro, Ernesto De Simone,Francesco Monardi e Danilo Monardi. Ha partecipato all’evento anche l’”opera Circus” coordinata dall’ormai affermato Rocco Greco.

Baby-k si è dimostrata artista di grande levatura facendo un concerto di grande qualità, in cui tutti i partecipanti hanno potuto godere di ottima musica. In più vi è stata la diretta radio dell’intera serata da parte di studio 54 network. L’intera organizzazione dell’St George prom è affidata a un gruppo che da anni crede nelle potenzialità di questo difficile territorio che è la Piana, mostrando come la qualità nell’organizzazione delle feste è un qualcosa nelle corde anche delle nostre zone. Sono state inserite all’interno dell’impalcatura nuove scenografie con la tecnologia in 3D ad opera degli scenografi Giuseppe Crisafio e Carmelo Speziale.

Il servizio fotografico è stato provato da Andrea Sgambelluri e il service (audio) è stato a cura di Antonio Longordo. Con l’artista è stato creato dall’eccellente lavoro di intermediazione di Fabio Polimeni che rappresenta la “Yes agenzy artist”. Oltre a Domenico Galasso (organizzatore principale dell’evento) lo staff del St George prom è composto da: Davide Pisani, Marcello Fazzalari Domenico Condello e Antonio Iaropoli. Organizzatore Domenico Galasso a rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Nonostante il maltempo e i vari imprevisti che ci sono presentati, l’evento è stato in crescita e lo dimostrano le più di 2900 persone che hanno partecipato, siamo sicuri che andrà sempre meglio e già riscaldiamo i motori per la quinta edizione dell’St George prom”. Insomma una grande festa che promette di crescere sempre più.