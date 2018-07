Continuano i successi degli Anzianotti nelle gare di fondo, specialità che vede impegnati un nutrito gruppo di atleti della squadra che con il passare degli anni si sono ormai specializzati in questa disciplina e continuano a raccogliere successi in tutta Italia. La scorsa settimana ha visto impegnati gli atleti nella baia di San Nicola Arcella divenuta famosa per l’Arco Magno e per la sua bellezza, tra sabato e domenica ha mostrato un mare molto variabile condizionando le gare sia dal punto di vista fisico che tecnico. Ma gli anzianotti hanno saputo affrontare con grande esperienza le difficoltà della gara e si sono aggiudicati i primi posti del podio nelle varie categoria, nello specifico medaglia d’oro per Elena Tocci nella categoria M50, primo posto per Marcello Crocerossa nella categoria M 60, oro anche per Giovanni Bruno che ha completato la prova con il tempo di 39’07 e oro per Rosario Caccuri Baffa categoria M55 che ha coperto il percorso di oltre 2,5 km con il tempo di 41’07. Brillante esordio per Christian Marino nella categoria M35 che si è piazzato al terzo posto dietro all’esperto Jonathan Real Hernadez .

Il mare di Bagnara Calabra l’8 Luglio ha ospitato la tappa del NAL (nuoto in acque libere) , valevole per il campionato regionale di fondo e la Supercoppa Calabria, patrocinata dal FIN Calabria, dall’ASD Blu Team di Villa San Giovanni. Alla manifestazione hanno partecipato i più forti atleti della Calabria e non solo, ma gli Anzianotti cosentini si sono fatti valere e nonostante le avverse condizioni del mare con un’onda di oltre un metro ed il vento contrario, che ha creato non poche difficoltà agli atleti, hanno ottenuto ottimi risultati.

Alfonso Armini ha conquistato il secondo posto assoluto tra i master ed il primo di una combattuta categoria che ha visto al secondo ed al terzo posto altri due anzianotti, rispettivamente Pierluigi De Bendittis e Cristian Prete.

Grande soddisfazione per l’oro conquistato da Filippo Giglio nella categoria M 40, diventato ormai una certezza nelle gare di fondo. Buoni piazzamenti anche per il DOC Pasquale Caprino argento nella categoria M 50 e per Demetrio Laganà terzo nella medesima categoria. Nella classifica a squadre il primo posto è andato al BLU TEAM NUOTO ASD CON PUNTI 47 SECONDO POSTO PER L’ASD PIANETA SPORT E AL TERZO POSTO CON 9 PUNTI SI SONO CLASSIFICATI GLI ATLETI DEL GABBIANO PAOLA. Prossimo appuntamento nelle acque di Paola per il quinto Trofeo San Francesco di Paola organizzato dalla Rari Nantes San Francesco di Paola