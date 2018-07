La Direzione Centrale della Polizia Criminale insieme alla Questura di Reggio Calabria ha organizzato per domani nell’“Atelier” della Facoltà di Architettura dell’Università mediterranea di Reggio Calabria un work-shop sull’interscambio info/investigativo a livello internazionale.Il meeting, presieduto dal Vice Capo della Polizia Prefetto Nicolò Marcello D’ANGELO, ed al quale parteciperanno Autorità provinciali e locali di Pubblica Sicurezza, unitamente ai Comandanti dei Reparti Provinciali della Regione Calabria, avrà la finalità di illustrare alle forze dell’ordine territoriali gli strumenti di cooperazione e le relative procedure dello SCIP – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, consentendo di rafforzare l’azione investigativa ed aumentare il grado di conoscenza degli strumenti relativi al contrasto del crimine organizzato transnazionale, velocizzando procedure e risultati. Gli aspetti strategici della cooperazione internazionale saranno illustrati dai rappresentanti dell’Ufficio Coordinamento e Pianificazione delle Forze di Polizia, e la partecipazione ai lavori di alti rappresentanti dell’Autorità Giudiziaria sottolinea il ruolo sinergico della cooperazione giudiziaria anche in campo internazionale.